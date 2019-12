La bimba nasce morta, genitori sconvolti: «La gravidanza era andata bene». Aperta un'inchiesta

Bimba muore in ospedale, le urla disperate della madre disturbano i pazienti

Venerdì 20 Dicembre 2019, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria tragedia è avvenuta in Sicilia, precisamente a, dove lo scorso 14 dicembre una bambina neonata, di nome, è morta alla fine di una gravidanza che sembrava essere giunta alla fine senza alcun problema. Ne parlano i siti locali, tra cui PalermoToday e il Giornale di Sicilia: la Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta dopo che è stata effettuata l’autopsia sul corpicino della bimba.I genitori, ancora increduli per la vicenda, si chiedono se si poteva fare qualcosa per salvarle la vita: lui 29 anni, lei 21, non si spiegano perché la piccola sia nata morta nonostante anche nell’ultimo controllo, pochi giorni prima del parto, i medici avessero tranquillizzato la coppia dicendo che stava andando tutto bene.Il dramma è avvenuto nella serata del 14 dicembre: i medici dal tracciato cardiotocografico si sono accorti che non c’era più battito da parte del feto, parlando di morte endouterina fatale. Il papà della bimba ha presentato querela alla stazione dei Carabinieri e la Procura ha aperto un procedimento per aborto colposo: nel mirino dell’inchiesta ci sarà la decisione di non procedere con un parto cesareo e se abbia avuto un legame con il decesso della piccola.