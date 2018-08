Smarriscono il figlio durante la vacanza a Jesolo ma tornano lo stesso a Londra

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I genitori erano in vacanza con lui a Jesolo, se lo sono perso, ma sono ripartiti lo stesso verso casa. Come ci sia arrivato in via Pasteur a Treviso ancora non lo sa spiegare nessuno e rimane un piccolo mistero. Ma è qui, lungo le anse del fiume Sile, che domenica mattina è stato avvistato da una ragazza che ha lanciato subito l'allarme. Era infreddolito, smarrito, e stringeva in mano uno scontrinoassieme alle chiavi di una stanza d'albergo, un hotel di piazza Marina, a Jesolo, dove aveva passato alcuni giorni di villeggiatura assieme ai genitori e ad alcuni amici.Solo che, nel frattempo, loro erano ripartiti per la Gran Bretagna e lui, 36 anni, londinese di Camden, per tre notti e due giorni ha vagabondato senza meta, ormai perdutosi del tutto fra le campagne della pianura padana tempestate dalla pioggia e dai temporali. Tutto ha inizio lo scorso 23 agosto quando il ragazzo, che si esprime solo in un inglese difficilmente comprensibile, fa perdere le sue tracce. Sono le 11 di sera quando i titolari dell'albergo in cui sta passando le vacanze si rivolgono ai vigili, alla questura e ai carabinieri, che diramano subito le ricerche.