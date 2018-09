Si lancia dal quarto piano e muore sul colpo. La moglie ha un malore per lo choc: portata via in ambulanza

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una tragedia ha sconvolto uno dei piccoli paesi della Vallesina proprio nel cuore della notte. Un uomo di circa 60 anni si è tolto la vita gettandosi dal balcone della sua abitazione, un appartamento al quarto piano di una palazzina condominiale.Sul posto sono intervenute a sirene spiegate le ambulanze della Croce gialla di Chiaravalle, ma purtroppo al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Poco dopo, una seconda ambulanza ha raggiunto il paesino per soccorrere la moglie della vittima, che ha avuto un malore per lo choc. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti.