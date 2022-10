Italo: «Stop all'abbandono dei cani». I volontari che trasporteranno i cani verso le famiglie adottive viaggeranno gratuitamente sui treni

Nuova iniziativa pet-friendly in casa Italo. La società, che da febbraio ha raddoppiato i posti a disposizione a bordo treno per chi viaggia con il cane, oltre a ridurre i costi del servizio, ha stretto un accordo con Empethy e ALI-Animal Law Italia per supportare le adozioni dei cuccioli abbandonati.

Italo è da sempre al fianco degli animali e, per agevolare le adozioni e contrastare gli abbandoni, ha deciso di mettere a disposizione i propri treni offrendo viaggi alle staffette che accompagnano i cani e gatti adottati nelle loro nuove case.

I dati del Ministero della Salute

Stando ai dati del Ministero della Salute, nel solo 2021, sono stati più di 100 mila gli animali accolti nei rifugi, numeri ancora troppo alti su cui lavorare. Da qui nasce la collaborazione di Italo con Empethy e ALI-Animal Law Italia. Empethy è un motore di ricerca di portata nazionale che ha elaborato uno strumento digitale di promozione delle adozioni consapevoli per valutare il tasso di compatibilità tra adottante e adottato, per promuovere adozioni di lunga durata; Animal Law Italia ha invece lo scopo di studiare soluzioni per migliorare il benessere degli animali, proponendo i necessari cambiamenti legislativi.

Una volontà comune quella di Italo, Empethy e ALI-Animal Law Italia, ossia quella di migliorare le condizioni di vita ed il benessere degli animali.

“I nostri amici a 4 zampe sono a tutti gli effetti membri della famiglia, per questo Italo è sempre in prima linea per facilitare gli spostamenti di chi viaggia con gli animali e per contrastare fenomeni come l’abbandono e il randagismo” commenta Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo. “Quotidianamente numerosi animali viaggiano sui nostri treni e questo è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione: siamo un’azienda pet friendly e vogliamo fare la nostra parte per salvaguardare il benessere dei nostri cuccioli. Da questa volontà è nato l’accordo con Empethy e Animal Law Italia, offrendo gli spostamenti ai volontari”.

Una nuova iniziativa che Italo mette in campo, proseguendo la sua campagna pet friendly. Dallo scorso inverno, infatti, Italo riserva posti dedicati accanto al padrone e appositi welcome kit (per i cani di peso superiore ai 5kg, altrimenti possono viaggiare comodamente nel trasportino da 70cm accanto al passeggero, così come i gatti). Ci sono 5 posti riservati sui treni AGV e 4 sugli EVO per garantire una soluzione di viaggio confortevole, mettendo il cane a suo agio durante il tragitto, sdraiato liberamente vicino al sedile del padrone. Un servizio offerto a prezzi competitivi: si parte da 19,90 sulle tratte brevi come la Roma-Napoli o la Roma-Firenze.

Soluzioni che Italo ha studiato anche perché sono sempre più numerosi i passeggeri che decidono di spostarsi insieme ai propri amici a 4 zampe: si stima che nell’ultima estate sono stati circa 8,5 milioni gli italiani che sono partiti per le vacanze insieme al proprio animale.

