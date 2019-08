Ischia: scendono dallo yacht, prendono a sassate il coniglio simbolo dell'Isola e se ne vanno

Sabato 17 Agosto 2019, 20:32

era il coniglio simbolo dell'Isola di Ischia . I suoi abitanti gli erano affezionati, e dopo quel che è accaduto cercano disperatamente un responsabile. Il piccolo animaletto è statoa sassate da un gruppo di turisti a Ferragosto, sulla spiaggia di Varulo , di fronte a bagnanti e bambini.Un gesto inspiegabile che ha indignato gli isolani e i turisti che hanno assistito alla cruda scena. A denunciare l'accaduto su Facebook sono stati gli Animalisti Italiani. «Roger è morto con la schiena spezzata. Lapidato per divertimento anche davanti ad alcuni bambini», hanno scritto annunciando che sporgeranno «denuncia per maltrattamento e uccisione di animale al momento contro ignoti». Poi l'appello: «Chiediamo a chiunque possa fornirci informazioni utili per risalire a questi criminali, di contattarci al più presto».