Due morti e quattro feriti gravissimi, vittime ragazzi di 18 e 29 anni

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PADOVA - Notte di sangue sulla strade delPadovano peraltro già funestate da altre tragedie negli ultimi giorni: nel Cittadellese - a Santa Croce Bigolina - in un tremento incidente alle 2 e 45 di notte - una fuoriuscita autonoma di strada, non uno schianto tra due auto come pareva in un primo momento - c'è stata una vittima, due feriti gravissimi e altri 2 feriti portati tutti in ospedale. Deceduto sul colpo il 18enne vicentino, che viaggiava sull'con altri 4 amici tutti residenti a. Giovanissimi anche i feriti: R. Y., 20 anni, il minore S. F., 17, e J. S. di 22 anni.Mezzora dopo altro schianto fra- sulla strada che da- ancora fra due auto (fra le quali una Bmw) con un altro morto, un 29, due persone in prognosi riservata (una di Borgoricco) e altre due feriti in media gravità. La vittima è, abitava a Villa del Conte, aveva 29 anni ed era alla guida di un Bmw 320. Ferito grave anche il 60enne alla guida dell'altra auto, unaNel primo incidente è intervenuta la Stradale e nel secondo i Carabinieri sempre supportati da Suem e Vigili del fuoco.