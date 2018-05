Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TREVISO - Restano disperate le condizioni dei della 18enne Martina De Faveri, morta nello schianto, avvenuto a Susegana otto giorni fa . E per loro, originari del Marocco, ma ormai integrati nel tessuto economico e sociale della Marca, lancia un appello, presidente dell'associazione Manuela. Ha scritto al presidente della Regione Luca Zaia, ma chiede aiuto anche a Francesco Benazzi, direttore dell'Usl di Treviso. L'obiettivo? Permettere ai, che vivono in Marocco, di. Ancora in coma, invece, il 22enne, anche lui originario del Marocco, ricoverato in rianimazione al Ca' Foncello. Il suo quadro clinico, da quanto filtra dai bollettini medici, si sarebbe ulteriormente aggravato.«Conosco bene il 23enne, di Col San Martino di Farra - attacca Dan, con la voce strozzata dalla commozione -. Sono appena uscito dall'ospedale di Conegliano, dove il ragazzo è ricoverato. Le lesioni alla parte alta della colonna vertebrale sono gravissime. Non è più sedato, ma resta i. Una condizione con la quale dovrà convivere per il resto dei suoi giorni. Il 23enne, che noi chiamavamo scherzosamente il contadino visto che lavorava nei campi, ieri ha aperto gli occhi e mi ha guardato. Oggi sarà trasferito al Ca' Foncello dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Un tentativo disperato. In caso di fallimento il giovane dovrà vivere il resto dei suoi giorni attaccato a una macchina per respirare»...