Con l'Harley contro il pick up: Sandro muore dopo poche ore di agonia

UDINE - Sandro non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente di questa matina lungo la Pontebbana dove la sua amatasi è scontrata con un pick-up: erano da poco passate le 10.30 di oggi quando, all’altezza della zona commerciale, la moto e il pick-up sono entrati in collisione.Il centauro,, 62enne di, è volato sull’asfalto . Sul posto, dopo l’allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l’elicottero sanitario e una ambulanza in codice rosso. Dal velivolo è stato sbarcato il medico rianimatore che ha stabilizzato il motociclista. Il gemonese è stato intubato e portato con l’. Era grave anche se non sembrava in pericolo di vita.Illeso il conducente del pick-up, un uomo di 32 anni della zona. I rilievi e le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità.