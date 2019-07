Si schianta con la moto contro un palo vicino a casa, Filippo muore a 21 anni

Terribile incidente in A4, automobile capovolta in mezzo alla carreggiata​



Filippo muore a 21 anni dopo essere andato a sbattere con la moto contro un palo. La tragica notizia è riportata oggi dal Gazzettino.

Schianto mortale - si legge sul quotidiano di Venezia - per un centauro ieri alle 20 in via Piave. A perdere la vita è stata il ventunenne Filippo Gobbo che abitava in via Morosini, non distante dal luogo del tragico incidente. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, il giovane motociclistica ha imboccato via Piave in direzione via Vigonovese. In un tratto di rettilineo, all'altezza di un'abitazione ha perso aderenza sul terreno ed è andato prima a sbattere contro una centralina della telefonia mobile. La Ktm, ormai fuori controllo, ha terminato la sua corsa contro un palo dell'energia elettrica

.

Martedì 30 Luglio 2019, 11:31

