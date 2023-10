Incidente a Comacchio: in moto finisce contro il camion, centauro morto

di Redazione web

La sua moto si è scontrata frontalmente con un camion e per Franco Brancalion, 58 anni, di Fiesso Umbertiano (Rovigo) la morte è sopraggiunta mentre si trovava sull'elicottero che lo stava trasportando verso l'ospedale. Il tragico incidente è avvenuto, nel Delta ferrarese, nel territorio del comune di Comacchio, sulla Provinciale 54, che in quel tratto prende il nome di via per Volano, in prossimità dell'Oasi di Canneviè.

Lo schianto mortale in curva

Un tratto di strada che seguendo l'ansa del Po di Volano, fa una grande curva.

