Morto a 19 anni incastrato nelle lamiere dell'auto: «Gianmarco si salvò per miracolo in un incidente in cui persero la vita 3 persone» Il 17 dicembre 2022 si salvò nel frontale sulla provinciale San Pietro-Tuturano







di Redazione web Incidente mortale sulla Tuturano-San Donaci, nel Brindisino. Pompilio Gianmarco Micello, 19 anni, alla guida di una Fiat Grande Punto Cross è morto. L'auto si è ribaltata più volte, il ragazzo è rimasto incastrato nelle lamiere. I soccorsi e le indagini Ferita una ragazza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Il miracolo Ed emerge un tragico e sinistro segno del destino: il ragazzo deceduto è lo stesso che il 17 dicembre 2022 si salvò nel frontale sulla provinciale San Pietro-Tuturano in cui persero la vita tre persone. Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 22:47

