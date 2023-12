Due incidenti nella notte, Cristan perde il controllo dell'auto e muore a 24 anni. Carlo si scontra con un Suv, morto a 54 anni

di Redazione web

Due incidenti mortali nella notte tra sabato 9 dicembre e domenica 10 in provincia di Padova e Belluno.

Il mortale a Sant'Elena

A San'Elena, vicino a Este nel Padovano, in via Gasparolo è deceduto un ragazzo di 24 anni finito in un fossato con l'auto, dopo aver perso autonomamente il controllo della vettura verso le 4.15 di questa notte. La vittima si chiamava Cristian Disarò e abitava in via Marzare a Villa Estense, era uno studente di a Chimica biorganica all'Università degli Studi di Ferrara. La macchina nel fossato ha impattato ontro un pozzetto in cemento armato non lasciando alcuna via di scampo al ragazzo. Sul posto i carabinieri di Boara Pisani e Solesino insieme ai Vigili del fuoco di Este e al Suem.

Il mortale a Rocca Pietore

Un altro incidente, invece, si è verificato nel Bellunese tra Col di Rocca e Rocca Pietore alle 11 di ieri sera. La vittima, Carlo Sorarù di Rocca Pietore aveva 54 anni: la sua auto si è scontrata frontalmente con un Suv guidato da un automobilista di Alleghe, F.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA