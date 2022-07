Schianto con la moto contro un autocarro: Luciano muore all'ospedale dopo quasi 24 ore di sofferenze

Sulla sua moto Kawasaki stava percorrendo via Europa di Santorso, con direzione Schio, in provincia di Vicenza, nel primo pomeriggio di ieri. Luciano Filippi, residente a Schio, giunto all'altezza del civico 45, in un'azienda del settore vinicolo, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un autocarro Ford, proveniente da Schio, intento a svoltare proprio nel cortile del suddetto numero civico.

Nell'incidente dd avere la peggio è stato il motociclista, che è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Santorso. Ma poi, probabilmente per la gravità della sue condizioni, è stato trasferito al San Bortolo di Vicenza e nella mattina di oggi, 23 luglio, ha cessato di vivere, nonostante il prodigarsi dei sanitari. I mezzi sono stati sequestrati e posti a disposizione della Procura della Repubblica del tribunale di Vicenza.

Due pattuglie del Consorzio di polizia locale di Schio sono intervenute a Santorso in via Europa 45, intorno alle 15,40 circa di ieri, venerdì 22 luglio 2022, per il rilievo del grave sinistro stradale.

Luciano Filippi, persona di una certa età, era un grandissimo appassionato di moto, in particolare di motocross. Molte sono le foto sui social che raffigurano questa sua passione, spesso con la tuta del Motoclub Schio off road. Sono già numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici appassionati e di conoscenti che ricordano "Ciano" con dolore e affetto.

