MESTRE - Incidente mortale attorno alle ore 19 in via fratelli Bandiera a Marghera incrocio via Colombara. Un giovane è sceso da un autobus, ha attraversato la strada in una zona non molto illuminata ed è stato centrato in pieno da un'auto. Il corpo è stato trascinato per 20 metri.



IN AGGIORNAMENTO

Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..