Incidente Mestre, dall'autopsia nessuna evidenza di malore per l'autista. Cresce l'ipotesi di un guasto dell'autobus

Si continua ad indagare sulla tragedia di Mestre. Lo scorso 2 ottobre il bus è precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera. Nell'incidente è morto l'autista Alberto Rizzotto e altre 20 persone – tutti turisti stranieri – mentre 15 sono rimaste ferite, alcune delle quali ancora gravi. Il conducente potrebbe non aver avuto alcun malore. Il primo esito dell’autopsia sia proprio la mancanza di evidenze chiare di un malessere fisico.

Incidente bus Mestre, chi sono i primi tre indagati: coinvolto il Comune di Venezia. Consulenza tecnica affidata a il «Mastino» del ponte Morandi

Mestre, l'autopsia sull'autista del bus: l'arresto cardiaco, accertamenti di natura istologica e tossicologica

La ricostruzione

All’inizio della prossima settimana ci sarà un accertamento fondamentale dei medici legali Guido Viel e Roberto Rondolini – incaricati dal pm Laura Cameli – ovvero l’analisi più approfondita del cuore. Pare che dall’autopsia siano emerse anche delle lesioni sulle dita che potrebbero significare che l'autista ha stretto il volante con tutta la forza che aveva.

La versione del malore infatti consentiva di «mettere a posto» varie cose: il mezzo de La Linea Spa, che stava svolgendo un servizio di navetta tra il Tronchetto e il camping Hu di Marghera, senza toccare alcun altro mezzo, si era infatti spostato verso destra, strisciando per circa 50 metri lungo il guardrail senza nessun segno di frenata o tentativo di rimettersi in carreggiata, fino a quando la barriera è finita a causa di un varco di un paio di metri; a questo punto il bus ha scartato ulteriormente verso destra, è stato trafitto nel guardrail che ricominciava di fronte ed è volato per circa dieci metri sulla sottostante via della Pila, la strada sottostante.





L'altra pista

Ora le indagini si concentrano sulla pista del guasto all’autobus, che inizialmente aveva preso poco credito in quanto si tratta di un nuovissimo Yutong E-12, con propulsione totalmente elettrica, entrato nella flotta della Linea appena un anno fa.

L'idoneità del guardarail e manto stradale

Predisposta una perizia sul bus che verrà eseguita nei prossimi giorni, così come quella sulla «scatola nera», che in realtà non è un vero e proprio oggetto, ma dei file conservati su un sistema «cloud» dell’azienda cinese. Per ora, dopo l’autopsia, la seconda consulenza della procura è stata affidata ieri dal pm Cameli e riguarda lo stato del guardrail, la sua idoneità e gli eventuali adeguamenti normativi, ma anche le condizioni del manto stradale e la dinamica: ma solo quella dal momento dell’impatto in poi l’ispettore del Mit Placido Migliorino, già impegnato nelle indagini sul ponte Morandi. Migliorino, romano, prima di rientrare a casa ha già fatto un primo breve sopralluogo sul cavalcavia, ma le operazioni inizieranno il 25 ottobre: quel giorno, a partire dalle 13, il viadotto verrà chiuso al traffico, poi ci sarà il bis il 9 novembre. Il consulente ha chiesto 120 giorni e dunque il deposito dell’elaborato è previsto per fine febbraio del 2024.

