Scontro frontale sulla superstrada del Liri: due morti e un ferito grave

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada del Liri,

all'altezza dell'uscita di Balsorano (L' Aquila). Coinvolta nello scontro fra due auto anche una terza persona, trasportata in ambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso di Sora (Frosinone).

Sul posto si trovano i carabinieri della stazione di Balsorano e i vigili del fuoco di Avezzano (L' Aquila). Il traffico in serata era ancora bloccato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 23:04

