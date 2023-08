Incidente in moto a Casaluce, Alessandro Marino morto a 18 anni prima di arrivare in ospedale

di Redazione web

Lo schianto in moto contro un furgone, poi un balzo di diversi metri e la corsa in ospedale. Ma Alessandro Marino, un ragazzo di appena 18 anni, non ce l'ha fatta ed morto in ambulanza dopo un tragico incidente che ha lasciato sconvolta un'intera comunità.

L'incidente a Casaluce

Il 18enne è morto nel primo pomeriggio di mercoledì in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel Casertano. Il giovane viaggiava in moto lungo la strada che collega i comuni di San Tammaro e Casaluce quando ha impattato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un furgone. Alessandro è stato sbalzato dal mezzo finendo violentemente sull'asfalto; è stato poi soccorso dal 118, ma è morto mentre veniva trasportato in ospedale. Ieri, nel corso di un altro incidente stradale avvenuto sempre nel Casertano, era deceduto un 52enne che viaggiava in bici, e che si è scontrato con un'auto.

