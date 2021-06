Incidente in autostrada, due morti e 4 feriti: una delle vittime è un ragazzo di 14 anni

Tragico incidente in Sicilia sull'autostrada A18, Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giardini Naxos in direzione della Citta dello Stretto. Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in seguito ad uno scontro tra due autovetture: le due vittime sono un ragazzo di appena 14 anni e un 48enne di Giardini Naxos, trasportato nel Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro e morto poco dopo l'arrivo al Trauma Center.

La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale. I feriti, quattro, tra cui alcuni minorenni, sono stati trasportati negli ospedali di Taormina, al Garibaldi Nesima di Catania e al San Marco. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Riposto ed Acireale e del comando provinciale di Catania. Hanno operato anche ambulanze, un elicottero del 118 e la polizia stradale che indaga sulla dinamica dell'incidente. L'autostrada é stata chiusa per ore nel tratto interessato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 10:52

