Con la Ducati si schianta in moto sulla Provinciale: muore un 53enne

Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 22:34

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio lungo la provinciale che collega Borgagne a Sant'Andrea, in agro di Melendugno in Puglia. Un uomo di 53 anni, Adriano Zuccariello, di Martano , è deceduto, la sua compagna è gravemente ferita.Lo schianto è avvenuto tra la moto dell'uomo, una Ducati, che procedeva verso l'entroterra in sella della quale si trovavano la vittima la sua compagna, e un'auto, una Fiat Punto, condotta da una donna di Carpignano Salentino, trasportata in ospedale a Scorrano, con lievi ferite.