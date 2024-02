Incidente in Puglia, morta una ragazza di vent'anni: feriti i due amici. Il dramma nella notte

di Redazione web

Incidente e dramma in Puglia. Una ragazza di Altamura di 20 anni ha perso la vita questa mattina, alle 5, in un incidente sulla strada statale 96. La giovane era a bordo di un'auto condotta da un coetaneo, insieme ad un altro passeggero. Della vittima dello schianto non si conoscono ancora le generalità.

Per cause da accertare, il mezzo ha perso il controllo ed è finito fuori dalla strada e si è ribaltata. Sono stati vani i soccorsi per la giovane vittima che è morta sul colpo. Gli altri due ragazzi non sono in condizioni gravi. Rilievi e accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Altamura. Stando alla prima ricostruzione, è stata una dinamica di tipo autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 15:01

