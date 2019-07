Terribile incidente sulla A30, schianto auto-moto: c'è un morto

Sull', nel tratto compreso tra Nocera Pagani e Sarno, in direzione di Caserta, è avvenuto unall'altezza del km 37 nel quale sono rimaste coinvolte una vettura ed una moto e nel quale una persona ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6ø Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico transita su una corsia disponibili e si registrano due km di coda in diminuzione.