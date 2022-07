Bibione, incendio nel bosco, i turisti si salvano tuffandosi in mare: salvate 8 persone

di Marco Corazza

BIBIONE (VENEZIA) - Brucia il bosco a ridosso del Faro di Bibione. Un nube densa di fumo visibile a chilometri di distanza, fino a Trieste, si è alzata verso l'alto con migliaia di bagnanti in spiaggia a trattenere il fiato. Decine le segnalazioni arrivate al centralino dei Vigili del fuoco. L'allarme è scattato verso le 14.40 con decine di bagnanti che hanno allertato i numeri di emergenza.

Le fiamme stanno interessando un'area caratterizzata principalmente dalla cultura di mais. Il fumo si è tuttavia alzato altissimo nel cielo ed è visibile non solo dall'intera località balneare veneta - coi villeggianti che seguono le fasi dello spegnimento dalla spiaggia -, ma anche da Caorle e da Lignano Sabbiadoro.

Sul posto si sono portati in forze i vigili del fuoco di Portogruaro con i colleghi del vicino Friuli nonché da altri distaccamenti del Veneto orientale e di Mestre. Non ci sarebbero persone coinvolte, ma i soccorritori hanno interdetto l'area e stanno verificando che non ci siano escursionisti.

I soccorsi

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 14:45, i vigili del fuoco stanno per l'incendio nel campo di mais a San Michele al Tagliamento nei pressi della pineta di Bibione. Le squadre sono arrivate arrivate da Portogruaro e a seguire da Latisana, Lignano, Mestre, Udine, Padova, Rovigo e Vicenza con 2 autopompe, 6 autobotti tra cui due autocisterne chilolitriche, 3 moduli antincendio boschivo, 25 operatori con l’apporto anche dell’elicottero Drago 71, stanno operando per limitare i danni della pineta. Sul posto squadre dell’antincendio boschivo della regione Veneto. Richiesto l’utilizzo dei Canadair.

Salvati 8 turisti

La Capitaneria di Porto di Lignano (Udine) ha tratto in salvo otto persone che per sfuggire al rogo e al fumo che rischiava di intossicarle, si erano lanciate in acqua. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona tra il Faro e il Passo Barca di Bibione (Venezia), fino agli otto escursionisti che sono rimasti imprigionati a riva, tra l'incendio con il denso fumo che sprigionava e il mare.

Gettatesi in acqua, sono state salvate dal personale della Capitaneria che stava presidiando la zona sul lato del Friuli Venezia Giulia. Gli escursionisti sono stati sbarcati a Bibione: sono tutti in buone condizioni.

Odore acre a Lignano

Grazie all'aria tersa, favorita da una leggera brezza, però, dalla parte alta della città non si vede il litorale della Bassa Friulana ma una densa e alta colonna di fumo all'orizzonte. Inoltre, a Lignano Sabbiadoro sono decine le segnalazioni di aria pesante, odore acre e puzza di bruciato che sta interessando le abitazioni e gli alberghi. Negli ultimi minuti, complice forse una diversa direzione del vento, nella località balneare friulana la sensazione sgradevole sta diminuendo anche se sono migliaia le persone - anche nelle altre città turistiche del litorale - che stanno seguendo, dalla spiaggia, le fasi dello spegnimento del rogo in cui sono impegnate decine di Vigili del fuoco di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

