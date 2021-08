Incendi Abruzzo, Pescara continua a bruciare: evacuati due conventi di suore

Dopo la Sardegna e la Sicilia, adesso tocca all'Abruzzo è falcidiato dai roghi. L'emergenza incendi ha investito l'Abruzzo. Prosegue incessantemente l'opera di spegnimento di numerosi incendi sulla costa Adriatica da Ortona a Vasto.

«Ieri abbiamo avuto una giornata drammatica, con più di 50 richieste che hanno interessato tutto il Centrosud». A dirlo su Canale 5 è il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ricorda come «non ci si debba ricordare del bosco solo a luglio, agosto, settembre, ma tutto l'anno».

Dalle prime ore del pomeriggio di ieri, 1 agosto 2021, si è sviluppato un vasto incendio nella zona sud della città di Pescara. Sono state impiegate numerose pattuglie dei carabinieri di Pescara e dei carabinieri forestali. Molti carabinieri sono stati richiamati in servizio per coadiuvare le operazioni di spegnimento e soprattutto per aiutare quella parte di cittadinanza che necessitava di trasferirsi in abitazioni o luoghi di fortuna.

Sono state concluse anche due operazioni di evacuazione di conventi occupati dalle suore: nel primo caso, 13 suore, di cui 2 con problemi di deambulazione, sono state trasferite dal convento del Monte del Carmelo al centro vaccinale ubicato all’interno del porto turistico di Pescara. Per accelerare le operazioni di evacuazione, i militari hanno trasportato alcune suore con le autovetture di servizio.

Il secondo trasferimento è stato effettuato dal convento delle suore francescane missionarie di Gesù Bambino, ubicato in via Palizzi, allo stesso centro vaccinale. Il convento di via Palizzi era completamente circondato dal fumo tanto che alcuni militari, appena dopo l’intervento, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari e condotti al locale pronto soccorso dell’ospedale di Pescara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 18:42

