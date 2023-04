Il ministro Sangiuliano: «Gallerie, musei e parchi archelogici gratis il 25 aprile: sarà un bel Ponte»

«Il ponte del 25 aprile inizia con i migliori auspici per i musei italiani. C’è un forte ritorno di interesse verso gallerie, pinacoteche, parchi archeologici e in generale tutti i siti della cultura italiana. Riscontriamo una nuova consapevolezza civile dell’importanza di visitare una mostra o un museo, momento di arricchimento spirituale, esperienza necessaria. I musei sono la geografia della Nazione dove ritrovare la storia e l’idem sentire collettivo. La cultura si sta dimostrando uno straordinario fattore socioeconomico oltre che un grande valore». Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che così commenta i primi dati disponibili relativi all'affluenza, a pagamento, in questa prima giornata del ponte della Liberazione, che si concluderà con l’ingresso gratuito il 25 aprile.



Di seguito i primi dati (provvisori) disponibili.



Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 21:26

