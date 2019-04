Imane Fadil, Marysthell Polanco ai pm: «Un uomo mi disse: basta una punturina...». Anche Barbara Guerra aveva paura

Marysthell Polanco (Lapresse)



Il giallo del siriano “amico di Berlusconi”. «Mi disse: stai zitta, non mi hai mai visto»



Come anticipato oggi da Il Fatto Quotidiano, Marysthell Polanco, ascoltata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio il 15 marzo, davanti agli inquirenti che le dissero che Fadil era morta reagì così: «No! Il polonio!». Da quanto si è appreso, fece anche riferimento ad una misteriosa persona che l'anno scorso le avrebbe detto «basta una punturina e siete fatte». Anche Barbara Guerra è stata sentita nelle scorse settimane e pure lei ha detto di essere «spaventata». La Polanco avrebbe risposto così ai pm che meno di un mese fa l'hanno sentita come teste a verbale nell'inchiesta per omicidio volontario che avevano aperto da poco sulla misteriosa morte della Fadil, una delle testimoni chiave del caso Ruby, morta il primo marzo scorso. Due le ipotesi principali, una malattia rara o un avvelenamento.

IL GIALLO DI IMANE FADIL Lo scorso 26 marzo, dopo che esami più approfonditi hanno escluso la presenza di radioattività negli organi della modella - radiazioni che erano state, invece, rilevate in analisi sulle urine e sul sangue - sono iniziati gli accertamenti autoptici, ancora in corso. Il quesito, a cui gli esperti nominati dalla Procura e guidati da Cristina Cattaneo dovranno rispondere, prende in considerazione ogni aspetto: si va dall'avvelenamento per intossicazione da metalli (è stata trovata una massiccia concentrazione di cadmio, antimonio e cromo), alla morte naturale per malattia fulminante (si ipotizza anche una forma rarissima di aplasia midollare).

I familiari di Fadil seguono passo passo le indagini e gli accertamenti, assistiti dai legali Mirko Mazzali e Nicola Quatrano. I consulenti sono anche chiamati ad accertare il motivo per cui dal risultato di un test comunicato ai pm lo scorso 12 marzo siano emerse appunto «tracce di raggi alfa». Intanto, il giorno in cui il procuratore Francesco Greco comunicò ai cronisti la notizia della morte di Fadil, parlando di «sintomi di un sospetto avvelenamento», ossia il 15 marzo, gli inquirenti hanno ascoltato Polanco che ha raccontato del misterioso avvertimento e del tale che avrebbe detto, non solo a lei, che bastava una «punturina» per avvelenarle.





Barbara Guerra (Lapresse)



«Fare la escort in contrasto con dignità. Con case all'Olgettina prostituzione più stabile»



Nell'indagine, tra gli altri, è stata sentita anche Barbara Guerra, anche lei apparsa «spaventata». L'ex legale di Fadil, l'avvocato Paolo Sevesi, in un atto depositato a fine febbraio aveva scritto che la modella marocchina era stata «interessata da minacce, tentativi corruttivi e pressioni per la revoca della costituzione di parte civile», in particolare nel processo 'Ruby bis', da parte di Iris Berardi e Barbara Guerra, anche loro, come Polanco, imputate nel 'Ruby ter' per corruzione in atti giudiziari con Silvio Berlusconi.

«Basta una punturina e siete fatte»:, una delle 'olgettine' ospiti delle serate di Arcore a casa di, ha rivelato ai pm di Milano di aver sentito questa frase da una persona, che l'avrebbe detto a lei ma anche ad altre ragazze. Il riferimento a, la modella di origini marocchine morta qualche settimana fa in circostanze ancora non del tutto chiare, è agghiacciante.La Polanco avrebbe risposto così ai pm che meno di un mese fa l'hanno sentita come teste