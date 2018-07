La Corte spiega che l'agevolazione della prostituzione «può essere comunque in concreto idonea a determinare la specifica decisione di prostituirsi anche da parte di una persona che aveva deciso, come condotta di vita, di fare la cosiddetta 'escort'». E così in questo modo favorire la prostituzione, per la Corte, che lede «la dignità della persona che la esercita», anche se è una sua «scelta di vita».Nelle 58 pagine di motivazioni, poi, confermano ciò che era già stato accertato, ossia la «attività prostitutiva in favore di Berlusconi», e analizzano i ruoli di Fede e Minetti (la «fiduciaria» dell'ex premier nel «sistema prostitutivo»), anche alla luce della decisione della Cassazione che aveva rinviato ad un nuovo appello per colmare «lacune motivazionali» della precedente sentenza. Nel nuovo appello, infatti, i due imputati sono stati assolti su parte delle imputazioni. Fede è stato prosciolto dal favoreggiamento della prostituzione di una serie di ragazze, rimasto in piedi, invece, per i casi di sette giovani.Assoluzione anche per gli episodi «di favoreggiamento in danno» di Ruby, ma l'accusa ha resistito per la vicenda del «14 febbraio 2010», quando il giornalista la accompagnò per la prima volta a Arcore. A suo carico ha retto anche l'accusa di tentata induzione alla prostituzione di Ambra Battilana, Chiara Danese e Imane Fadil, testimoni chiave dell'accusa e parti civili. Per Minetti, invece, imputata per favoreggiamento della prostituzione di sette giovani, sono caduti i casi di Raissa Skorkina e Lisney Barizonte.