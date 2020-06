Il calendario dei Maya sarebbe stato letto male: «La fine del mondo arriverà il 21 giugno 2020»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 17:26

La. Sarebbe stata errata la lettura delche vedeva la fine del mondo nel, in realtà la data precisa sarebbe domenicae non il 21 dicembre 2012. A motivare la questione, un presunto errore di lettura del calendario gregoriano, introdotto nel 1582 per sostituire quello giuliano.Con il cambio del calendario sarebbero andati persi ben 11 giorni che sommati hanno creato 8 anni di scarto, così da far spostare anche la data in cui è prevista la fine del mondo. Secondo il calendario Giuliano tecnicamente il 2020 sarebbe il 2012.ha spiegato che secondo l’improbabile teoria, il giorno del giudizio, dunque, dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.