Apocalisse il 21 Giugno 2020 in base al calendario Maya? La verità sulla profezia

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 09:24

Secondo il calendario Maya, il mondo sarebbe dovuto finire il 21 dicembre 2012. Sappiamo benissimo che così non è stato, ma sul web spunta una nuova teoria sulla profezia dell’antica civiltà mesoamericana. Per un errore di computo del calendario, la data dell’apocalisse non è quella del 2012, ma è fissata al 21 giugno 2020. Ecco qual è la verità storica che c’è dietro.Foto: Shutterstock