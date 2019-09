Helen Mirren, il premio Oscar pulisce la strada dalla spazzatura. La foto su instagram

di Alessandra LUPO

Lunedì 23 Settembre 2019, 20:48

Eppure lo aveva detto. Una volta trasferitasi in provincia di Lecce, dove ha acquistato e ristrutturato una masseria insieme al marito Taylor Hackford, l’attricesi era definita una "contadina salentina". Ma oltre a tessere le molte lodi del territorio che l’ha accolta e la sente ormai come una di casa, si era più volte lamentata dello stato in cui versano le campagne, troppo spesso abbandonate all’incuria.Così, dopo che proprio quest’anno insieme al registaera stata la testimonial di una campagna di sensibilizzazone promossa da Banca Popolare Pugliese per l'ambiente, Helen Mirren questa volta non ha esitato a “sporcarsi le mani”, nel vero senso della parola. Così, messi da parte i guanti della regina, interpretazione che nel 2007 le valse l'oscar come migliore attrice per il film The Queen, su Instagram l’attrice non ha esitato a indossarne un paio di gomma e armarsi di secchio. Su Instagram ha poi postato una foto piuttosto eloquente in cui è china a ripulire una stradina di campagna dal pattume. Nel post, la Mirren parla chiaro: «Io e mia sorella abbiamo trascorso un’ora a rimuovere la spazzatura dalla strada in Italia e abbiamo ripulito un lungo tratto. Una cosa semplice ma che fa una grande differenza. Per favore non buttarla».