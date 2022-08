Brescia, guardia giurata spara e colpisce bimbo di 3 anni alla finestra: è grave

Raggiunto da colpi di pistola sparati in aria. Un bambino di appena tre anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo una tragica fatalità che si è verificata la sera di Ferragosto, a Corte Franca in Franciacorta, nel bresciano. A sparare in aria sarebbe stata una guardia giurata, che avrebbe esploso tre colpi di pistola dalla sua arma in dotazione, per motivi ancora da chiarire, su cui stanno indagando i carabinieri di Chiari intervenuti subito dopo i gravi fatti.

Le prime informazioni

Secondo una prima ricostruzione, una guardia giurata avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco in aria, che avrebbero raggiunto il bimbo di 3 anni, che in quel momento era affacciato alla finestra di casa a diversi metri di distanza. Per ricostruire la dinamica dei fatti, e soprattutto per capire le motivazioni che hanno spinto il vigilantes a sparare in aria, l'uomo si trova nella caserma di Chiari e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

