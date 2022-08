Antalya, muore a 14 anni in piscina alla festa di matrimonio

di Redazione web

Muore a 14 anni in piscina a una festa. Un adolescente britannico è annegato nella piscina di un hotel ad Antalya in Turchia mentre celebrava un matrimonio di famiglia. Domenica pomeriggio il quattordicenne è andato in difficoltà mentre nuotava con la zia all'hotel all-inclusive sulla spiaggia Liberty Lara.

MORTO IN PISCINA ALLA FESTA DI MATRIMONIO

Il ragazzo è stato trascinato fuori dalla piscina privo di sensi da un barista e gli è stata somministrata la rianimazione cardiopolmonare prima di essere portato d'urgenza in ospedale. Un testimone al The Sun ha raccontato:“Hanno fatto di tutto per rianimare il ragazzo a bordo piscina, ma era troppo tardi. Si ritiene che il ragazzo e la sua famiglia fossero al Liberty Lara hotel, 311 camere, per un matrimonio . Un portavoce dell'hotel ha detto a The Sun: "È con il cuore pesante che uno dei nostri giovani ospiti è purtroppo morto ieri mentre nuotava con sua zia nella nostra piscina principale. In questo momento, le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno alla famiglia e ai cari che attualmente risiedono nel nostro hotel". Forse un malore la causa della tragedia ancora senza una reale spiegazione.

Un altro testimone della tragedia in Turchia ha aggiunto: “Ci sono telecamere a circuito chiuso situate intorno all'area della piscina che sono state osservate sia dalla direzione di Liberty Lara che dalla polizia locale. I bagnini erano sul posto entro 30 secondi. Abbiamo un bagnino aggiuntivo rispetto al numero richiesto per garantire che le piscine non vengano lasciate incustodite quando un bagnino fa una pausa pranzo".

Il cinque stelle Liberty Lara vanta cinque piscine, di cui una con scivolo d'acqua. Dispone inoltre di una lussuosa spa, un ristorante all-inclusive e quattro bar.

