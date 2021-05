Ciro Grillo, le chat con gli amici dopo il presunto stupro: «3 vs 1 stanotte. C'era il cameraman...Ho 4 video facili»

«No, non puoi capire... 3 vs 1 stanotte». Così uno degli amici di Ciro Grillo raccontava in chat la notte del presunto stupro, il 17 luglio 2019. Su Whatsapp e nel gruppo Instagram chiamato "Official Mostri" è un susseguirsi di messaggi in cui ci si vanta per "la notte brava". Nessuna parola gentile per Silvia e Roberta, le ragazze con cui avevano trascorso la notte nella villa del figlio di Beppe Grillo.

Ciro Grillo, le chat con gli amici dopo il presunto stupro

Le foto e i messaggi contenuti nei cellulari hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire quanto accaduto. Come riporta il Corriere della Sera, i video dei rapporti, che per i quattro amici genovesi sono consenzienti e per Silvia sono una violenza sessuale, sono quattro. Così Capitta, il più attivo sul telefono, parlava con un amico dell'accaduto:

«No, non puoi capire».

«Cosa?» chiede l’altro.

«No... 3 vs 1 stanotte, lascia stare».

«Spiega meglio» insiste l’amico.

«No, no, sì, poi ti farò vedere».

«Ma con una tipa?».

«Ma no, guarda... ero ubriaco marcio. Frate te lo giuro».

«Ma chi eravate? Te, Corsi e Ciro?».

«3 vs 1 , ovvio. Ma io veramente alle dieci del mattino ero ubriaco marcio... bevuto beverone alle nove».

«Chi era questa?».

«Ma che ne so... Poi vi racconterò, ora non si può ancora».

«Mi fai morire».

«Comunque c’era il cameramen. Sai che non me le faccio scappare ’ste occasioni. 4 video facili... Poi vi farò vedere tutto. Se vuoi ti chiamo e ti racconto un po’».

L'amico arriva a definirlo un "idolo" e a parlare della ragazza come di una "Poveraccia". Capitta continua: «All’inizio non sembrava che volesse». Quel 3 vs 1 torna spesso, ma alla domanda su chi vi abbia partecipato viene chiamato in causa Corsiglia, il primo ad aver avuto un rapporto sessuale con Silvia, ed escluso Lauria perché fidanzato. In un'altra chat su Whatsapp Capitta non riesce a pensare ad altro:

«Broc, abbiamo fatto un casino stanotte».

«Cioè?». «3 vs 1».

«Puede chiamarti? Non credo a quello che leggo. Aspetto maggiori dettagli prima di commentare. Era bella almeno?».

«Media».

Nei giorni successivi c'è anche uno scambio di messaggi tra Ciro e Capitta:

«Oh, mi mandi quei video? Quelli» chiede Ciro.

«Ahaha. Perché li vuoi? Non li mando a nessuno Cì, dai».

«Li voglio far vedere a... e agli altri. Vabbé come vuoi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 10:56

