Greta sparisce in auto, telefono spento: il giallo della studentessa

«Attenzione, vi prego di condividere e aiutarmi a ritrovare questa ragazza. Si chiama Greta Padulo. È dRomans d'Isonso(e studia Chimita e tecnologie farmaceutiche all'Università di Trieste, ndr) e manca da casa dalle 19 (di ieri, giovedì 21 dicembre, ndr). È andata via in macchina(una Renault Clio nera targata EZ 847 YE) e haspento il telefono». L'appello a ritrovare la giovane arriva dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Ilaria Dal Zovo che su Facebook ha pubblicato un post per denunciare la sparizione della giovane di 24 anni. «I carabinieri la stanno già cercando.Chiunque la vedesse è pregato di contattare la sua mamma Cristina al 3483396255 o le forze dell'ordine. Ritroviamola» conclude la grillina.