Auto in fiamme nel parcheggio, morto carbonizzato il bidello della scuola

Macabra scoperta nella frazione di Granella, a Tezze sul Brenta. in un'auto distrutta dalle fiamme è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo. Si tratta di Graziano Gheller, 62 anni, bidello nella scuola San Francesco di Tezze. La scoperta è avvenuta la mattina di venerdì 14 gennaio, intorno alle 5. La vettura si trovava nel parcheggio di via Loss, nella frazione di Granella, davanti al centro anziani. Un passante ha notato l'auto in fiamme e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Parla il sindaco Pellanda

«Una notizia davvero triste - commenta il sindaco Luigi Pellanda - e che ha colpito tutto il paese. Stamattina sono stato avvertito dai carabinieri, ho mandato gli operai comunali a ripulire il parcheggio. Tutto è al vaglio dei carabinieri, che indagano su questa brutta vicenda».

Ma c'è qualche ipotesi su quanto è accaduto? «Ripeto, i carabinieri stanno facendo le loro verifiche. Si sente dire che potrebbe essere stato un atto volontario, ma io che lo conoscevo bene - risponde il sindaco Pellanda - non propendo proprio per questa ipotesi. Piuttosto penso che si sia trattato di un incidente. Magari si è assopito, oppure ha avuto un malore, aveva una sigaretta accesa e da lì è partito il rogo, senza che Graziano sia riuscito a salvarsi. Ma attendiamo i riscontri delle indagini dei carabinieri».

L'orario in cui è avvenuto il dramma è un altro "giallo" a cui dare una risposta. Gheller era divorziato, con due figli. Viveva da solo, in affitto, in un alloggio a poca distanza dal parcheggio in cui si è consumata la tragedia. «So che era assente da scuola da una quindicina di giorni - spiega Pellanda - per malattia».

