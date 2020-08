Giulio Gallera, i refusi del post sull'infortunio. Poi l'assessore corregge tutto

Incidente per Gallera: batte la testa e rimedia 30 punti di sutura. Ecco cosa è successo​

Non è stato un pomeriggio fortunato per l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, feritosi alla testa giocando a paddle tennis mentre era in vacanza a Lavagna, in Liguria.nella prima versione su Facebook, dove Gallera spiega quello che gli è capitato, ci sono due refusi. Il primo è nella parola “paddle”, una sorta di tennis in un campo più piccolo molto in voga da un paio di anni, che nella versione numero uno dell'assessore diventa “padle”, con una sola “d”. In alternativa si può usare la parola “padel”, ma “padle” è un errore.riguarda la parola “inferriata”, quella metallica dove Gallera ha urtato violentemente la testa durante la partita con gli amici. Nello scritto originario una “r” resta nella tastiera e così viene battuta la parola “inferiata”.Poi gli errori vengono scoperti e corretti ma la gaffe (doppia) resta.