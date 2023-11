Giovanni Buzzerio muore soffocato da un boccone di mozzarella al ristorante: la partita di pallone con gli amici, poi il dramma

Morto per un boccone di mozzarella che l'ha soffocato, senza lasciargli scampo. Il dramma di Giovanni Buzzerio, 22 anni, si è consumato domenica nel ristorante di San Martino al Cimino dove stava svolgendo un tirocinio. Si era fermato a mangiare prima di cominciare il turno di lavoro. I colleghi lo hanno trovato a terra in cucina, in fin di vita. «Era solo in quel momento», dicono dal ristorante "Da Saverio". I sanitari del 118 hanno accertato che il giovane era stato sorpreso dal boccone di mozzarella. Il suo corpo è stato trasportato all'ospedale Belcolle. L'autopsia chiarirà se, durante il soffocamento, sia stato colto anche da malore.

Il dramma dopo la partita di pallone

Prima del dramma, Giovanni era stato a giocare a calcio, il suo passatempo preferito. «Non riesco e non voglio credere a ciò, fino a mezz’ora fa stavamo sorridendo ed esulatndo insieme per i tuoi gol.

