Giovanni Barreca, nuove rivelazioni choc: «Animali torturati e uccisi durante precedenti riti per scacciare il diavolo»

L'associazione italiana difesa animali ed ambiente ha annunciato che denuncerà Giovanni Barreca ed i suoi due complici per maltrattamento e uccisione di animali. Ad Altavilla Milicia, Barreca ha ammazzato e bruciato la moglie e dopo aver assassinato anche i suoi figli ha chiamato i carabineri e si è costituito dicendo che lo aveva fatto perchè erano posseduti dal demonio. Con lui sono stati fermati anche due coniugi che lo avrebbero aiutato a torturare e uccidere figli e moglie.

«Nelle vicinanze dove sono stati trovati i resti carbonizzati della moglie sono stati rinvenuti anche dei resti di animali torturati ed uccisi durante precedenti riti per scacciare il diavolo» dice Aidaa.

«La vicenda è gravissima e ovviamente le indagini sono concentrate sugli omicidi, ma noi come animalisti riteniamo doveroso chiedere giustizia anche per gli animali che questo esaltato assassino ha ucciso forse dopo averli torturati. Per questo abbiamo deciso di procedere con una denuncia a suo carico e a carico dei suoi presunti complici- scrivono gli animalisti dell'Aidaa - e come associazione al processo chiederemo di costituirci parte civile».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 17:16

