Strage di Palermo, chi è Roberto Amatulli: l'ex parrucchiere diventato santone citato da Giovanni Barreca sui social

Il caso di Giovanni Barreca, il 54enne che ha ucciso moglie e figli, sembrerebbe legato a una matrice di fanatismo religioso. Sui suoi profili social, il muratore di Altavilla Milicia (Palermo) citava spesso un personaggio controverso, Roberto Amatulli. Ex parrucchiere barese trasformatosi in pastore evangelico, è stato al centro di un'inchiesta de Le Iene. Amatulli sosteneva di essere in grado di scacciare il demonio e di curare malattie gravi, invitando i fedeli a non rivolgersi ai medici.