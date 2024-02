Uccide moglie e figli, ma risparmia la maggiore: «Stavano facendo un esorcismo». Fermato Giovanni Barreca e una coppia di amici

Una storia che, di ora in ora, assume contorni sempre più macabri. «Mi chiamo Giovanni Barreca. Ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi». Il tono dell'uomo freddo, pacato. «Vi aspetto a Casteldaccia», dice agli inquirenti prima di chiudere. La telefonata al centralino dei carabinieri è della scorsa scorsa notte. Raccapricciante la scena a cui assistono i carabinieri. A terra ci sono i cadaveri dei due figli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16. La terzogenita, 17enne, è seduta sul letto in una stanza, sotto choc. Avrebbe assistito ai delitti. L'ultima vittima, la moglie del muratore, Antonella Salamone, di 13 anni più giovane, viene trovata dopo ore. Pezzi del suo corpo carbonizzati sono a poca distanza dalla casa sotto un cumulo di terra. Il marito l'avrebbe uccisa e poi avrebbe dato fuoco ai resti. Barreca viene portato in caserma e alla confessione telefonica aggiunge alcuni particolari.