Giovanna Pedretti morta, Lorenzo Biagiarelli: «Nessun odio social, cercavo solo la verità»

Nessun «odio social» e nessuna «shitstorm». Lorenzo Biagiarelli, il food influencer e compagno di Selvaggia Lucarelli che per primo ha esternato dei dubbi sull'autenticità della recensione del presunto cliente che protestava per la presenza di gay e disabili ad un tavolo della trattoria di Giovanna Pedretti, trovata morta ieri, respinge con forza le accuse in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. «Mi dispiace moltissimo delle morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia» - scrive Biagiarelli, ma invita «a riflettere sulle conseguenze del tentativo "di ristabilire la verità"». «Se si dovesse temere sempre questo epilogo a questo punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social».

Lorenzo Biagiarelli, il messaggio

«Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze - scrive nella storia su Ig Biagiarelli dopo avre espresso il suo dispiacere per la sorte di Giovanna Pedretti -.

