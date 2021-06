di Danilo Barbagallo

Gianni Rivera dice no al vaccino. Gianni Rivera, ospite di Bruno Vespa a “Porta a porta”, ha risposto alla domanda del conduttore che gli ha chiesto se fosse vaccinato: “No, non ci penso proprio – ha fatto sapere l’ex calciatore - Perché ho delle notizie negative, qualcosa già si sente. Qualcosa si sa o si viene a sapere. E alcuni virologi dicono proprio di evitare...".

Le sue dichiarazioni hanno stupito ospiti e conduttore, ma Gianni Rivera è stato fermo sulla sua opinione: “Io ho fatto il tampone stamattina ed è risultato negativo, io sono tranquillissimo”.

Sui social discussione aperta e interviene anche Roberto Burioni con un duro commento: "Campioni nello sport, ma babbei nella vita", scrive il virologo su Twitter. "Che amarezza -aggiunge-, pensando a quanto gli sportivi potrebbero fare per il bene comune".

