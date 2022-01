Ginevra, uccisa dal Covid a due anni: inutile il volo dalla Calabria a Roma

Prima il volo della speranza, su un C-130 da Catanzaro a Ciampino, poi il ricovero in condizioni disperate al Bambin Gesù di Roma. Ma purtroppo la piccola Ginevra non ce l'ha fatta: aveva due anni appena, il Covid le ha distrutto i polmoni. Un'altra piccola vittima del virus, dopo il caso di Lorenzo, il bambino piemontese morto a 10 anni la settimana scorsa all'infantile Regina Margherita di Torino.



Ginevra abitava con i genitori a Mesoraca, nel Crotonese. Era stata portata con la febbre alta nella postazione del 118 di Campizzi. Il tampone aveva dato il suo responso: Covid. Così la piccola è stata trasportata in l'ambulanza all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. A causa del quadro clinico in rapido peggioramento, i medici l'hanno trasferita in Rianimazione e attaccata a un ventilatore. Ma tutti gli sforzi sono risultati inutili. A quel punto la prefettura ha richiesto il trasporto aereo d'urgenza. È arrivato l'ordine di decollo per un C-130 della 46ª Brigata Aerea di Pisa. A Catanzaro l'aero ha imbarcato l'ambulanza con la bimba, monitorata e assistita dai medici.

Poi il volo fino a Ciampino e la corsa verso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù. «La bimba era già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali spiegano i medici ed è deceduta poche ore dopo l'arrivo in ospedale». «La scomparsa della piccola Ginevra rappresenta una ferita dolorosa per tutti noi - è il messaggio di cordoglio del governatore del Lazio Nicola Zingaretti - ci stringiamo attorno alla famiglia che sta vivendo questo grande dolore».



Ginevra era troppo piccola per essere vaccinata. Ma anche nella fascia tra 5 e 11 anni le vaccinazioni vanno a rilento: solo il 10,41 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Nelle scuole materne e nelle eLEmentari il viRus circola intensamente. Negli ultimi giorni secondo i report un caso positivo su tre ha meno di 19 anni e di questi il 60 per cento ha meno di 11.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 07:49

