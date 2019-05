Getta la spazzatura dall'auto: rimproverato da un operaio, fa retromarcia e lo investe

Certo di non essere visto ha lanciato il sacchetto della spazzatura dal finestrino. Un attimo, una sgommata e via, pensava di averla fatta franca. Ma poi ha sentito la voce di un uomo che lo rimproverava:

trasgressore ha messo la, è tornato indietro e con la sua Citroen ha investito Giuseppe Cuccì, 27 anni.Il ragazzo ora è ricoverato nell'ospedale di Villa Sofia, a Palermo , con una prognosi di quaranta giorni. L'episodio è accaduto ieri in via Vespucci, a Carini, comune a ovest del capoluogo siciliano. E in tutta la zona è iniziata la caccia all'uomo. Grazie al sistema di videosorveglianza esteso in tutta la strada, gli agenti della polizia municipale sono riusciti a risalire al numero di targa dell'aggressore. L'auto è intestata a una società di Castelvetrano , che ha comunicato agli investigatori il nome della persone che la guidava, U.A., 37 anni, che nel frattempo era giunto a Milano, dove lavora. L'investitore stamattina si è consegnato ai carabinieri nel capoluogo lombardo. «È stata un'operazione che ha visto gli agenti della polizia municipale collaborare con i carabinieri sin dalle prime battute - dice il sindaco di Carini Giovì Monteleone - La soluzione è stata possibile grazie al sistema di videosorveglianza che abbiamo installato e che nei giorni scorsi ci ha anche consentito di individuare il componente di una banda che aveva preso di mira le tabaccherie della zona».