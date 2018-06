Genova, giovane accoltella poliziotto e viene ucciso in casa. Grave l'agente

GENOVA - Un giovane di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua casa su richiesta della madre, forse al culmine di una lite. La tragedia è accaduta in una abitazione in via Borzoli a Genova. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, il ragazzo avrebbe estratto un coltello nel tentativo di aggredire l'agente e questi avrebbe reagito sparando. Nella colluttazione uno degli agenti è stato ferito in modo grave con la lama.

