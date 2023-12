Gemelline di 8 anni oro, argento e bronzo nel Taekwondo: «La Nazionale nel futuro di Flavia, Francesca e Fabiola»

di Redazione web

Una tripletta d'oro, argento e bronzo ha coronato l'eccezionale performance di tre giovani talenti del Taekwondo al torneo giovanile Dolomiti Open 2023 tenutosi a Schio, nel Vicentino. Le protagoniste di questo trionfo sono le gemelline riccionesi di 8 anni, Francesca, Fabiola e Flavia Fedele, atlete dell'Asd Riccione-Cattolica, che hanno portato a casa un totale di 10 medaglie per la loro squadra.

Gemelline da podio

Il culmine dell'evento è stato il duello tra le gemelline sul podio, con Francesca che ha conquistato l'oro, sconfiggendo in finale la sorella Fabiola, che si è guadagnata la medaglia d'argento.

Sogno nazionale

Grande soddisfazione per l'exploit delle tre gemelle da parte della loro guida, il maestro Davide Berti che, come riporta il Comune di Riccione in una nota, ha auspicato «la realizzazione del sogno» delle ragazzine «di rappresentare in futuro la nazionale italiana di Taekwondo e di essere d'esempio per le nuove generazioni di sportivi».

