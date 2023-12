Telefono del vento per parlare con chi non c'è più, sulla collina una cabina speciale in contatto con l'aldilà L'installazione ispirata al Giappone, dove è stata installata per la prima volta dopo lo tsunami del 2011







di Redazione web Nelle colline di Capannoli, provincia di Pisa, è stata inaugurata una cabina speciale chiamata "Telefono del Vento", ispirata all'originale giapponese nato dopo lo tsunami del 2011. Questo luogo unico permette alle persone di abbandonare i propri pensieri, sogni e meditazioni al vento, come simbolo di contatto con i propri cari defunti. La cabina di vetro contiene una cornetta collegata al niente, se non alla natura circostante, e offre un modo intimo di esprimere i propri sentimenti. Il telefono del vento L'inaugurazione di questa installazione, avvenuta il 21 dicembre nei terreni del Podere Tegolaja, è stata elogiata dagli ideatori, tra cui Marco Vanni. La cabina del vento è concepita come «un luogo dove meditare e poter affidare al vento i nostri pensieri, sogni, desideri... Il progetto La sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini, ha espresso gratitudine verso chi ha ideato e realizzato il progetto, definendolo un contributo significativo alla valorizzazione turistica del territorio. Ha annunciato anche l'idea di installare una panchina gigante accanto alla cabina del vento, progetto che sembra già aver ricevuto un'accoglienza positiva. Un luogo unico per riflettere, condividere e connettersi con la natura e con i propri pensieri, il "Telefono del Vento" promette di diventare un'attrazione speciale nella suggestiva campagna toscana. Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA