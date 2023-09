Gemellini nascono positivi alla cocaina, abbandonati dalla mamma in ospedale subito dopo il parto

di Redazione web

Due gemellini nati positivi alla cocaina sono stati abbandonati dalla mamma appena dopo il parto. I due neonati, un maschio e una femmina, sono venuti al mondo a Palermo, al Buccheri La Ferla. La loro madre, una 32enne con problemi di tossicodipendenza, si è allontanata dall'ospedale senza riconoscerli subito dopo avergli dato la vita.

Mamma partorisce due gemellini nello stesso momento, il caso rarissimo. L'ospedale: «Mai visto nulla di simile»

Gemellini positivi alla cocaina abbandonati

Le condizioni di salute dei due neonati, come scrive l'edizione locale di Repubblica, desterebbero preoccupazione nei medici a causa della riscontrata positività alla cocaina. I piccoli sono stati al momento affidati alla direzione sanitaria dell'ospedale palermitano, dove è già scattata una gara di solidarietà nei loro confronti. Se la madre, il cui abbandono ha fatto partire una segnalazione alla procura per i minorenni di Palermo, non tornerà a prenderli i gemelli saranno dichiarati adottabili.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA