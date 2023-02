Incidente nella notte, l'auto finisce in un canale: Gabriel muore a 19 anni. Il fratello gemello ha tentato di salvarlo

Incidente mortale nella notte a Grassaga, a San Donà: un'auto Peugeot 208 è uscita di strada ed è finita in un canale poco prima delle due di notte, ribaltandosi. Nello schianto in via Fossà è morto un ragazzo di 19 anni, Gabriel Andreetta. Il giovane stava rientrando a casa, lo schianto è avvenuto non lontano dalla sua abitazione.

Il fratello ha tentato di salvarlo

Tra i primi ad intervenire Riccardo, il fratello-gemello della vittima. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà, i carabinieri e i sanitari del 118. Drammatica la prima fase dei soccorsi: è stato il fratello del giovane, che lo precedeva su un'altra auto, a buttarsi in acqua per estrarlo dall'abitacolo e cercare di rianimarlo, ma purtroppo il 19enne era già privo di vita.

