Tir precipita dal viadotto in autostrada e prende fuoco, morto il conducente. Chiuso il tratto dell'A1

di Redazione web

Incidente choc stamattina in A1: un tir è precipitato dal viadotto Marinella, nel tratto dell'autostrada tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna che è stato successivamente chiuso.

Il tir giù dal viadotto

L'incidente è avvenuto all'altezza del km 274. Il Tir, dopo aver perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella. A seguito dell'incidente il mezzo è andato in fiamme e il conducente è morto. Lo riferisce Autostrade per l'Italia. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade che regista 1 km di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 10:38

