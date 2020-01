Domenica 12 Gennaio 2020, 14:07

Tre esplosioni una dopo l'altra all’interno di un’abitazione di, letteralmente sventrata dopo aver seriamente danneggiato anche le case accanto.Ferito, fortunatamente in maniera non grave, l'uomo che era all'interno e che di mestiere farebbe il fuochista: stando alle prime indagini avrebbe provocato la deflagrazione maneggiando un grosso quantitativo di polvere esplosiva. Si tratta di un 65enne del posto.I tre boati sono arrivati l'uno dopo l'altro nella tarda mattinata in via Giuseppe Vernazza, alla periferia del paese, allertando il vicinato che ha immediatamente chiamato i soccorsi. L’episodio ha provocato ingenti danni non solo all’immobile interessato dalle esplosioni, ma anche a tre delle case vicine e alle auto parcheggiate in strada.Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Calimera. Mentre gli artificieri sono al lavoro per scongiurare che si verifichino altre esplosioni.